Partidos têm “vontade de reduzir o controlo sobre as contas”

Questionada sobre a facilidade de acesso e escrutínio destes documentos, Margarida Salema explica que a Entidade das Contas está a cumprir os “deveres legal”, mas admite que possa haver uma “desatualização” desses deveres.

Sobre os prazos estabelecidos na lei, que dão aos partidos até maio para entregar as contas do ano anterior e à Entidade das Contas um ano para se pronunciar sobre a regularidade, a professora da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa considera que “a fiscalização devia ser feita muito mais rapidamente”.

Os relatórios mais recentes da Entidade das Contas e Financiamentos Partidários são de 2018.

O acesso aos documentos das contas dos partidos não devia ser mais facilitado? Não deviam ser documentos totalmente públicos?



O dever legal da Entidade das Contas é disponibilizar no sítio na Internet do Tribunal Constitucional toda a informação relativa às contas dos partidos políticos e às contas das campanhas eleitorais, aos relatórios sobre as respetivas auditorias, aos acórdãos do Tribunal em sede de recurso e ainda à lista indicativa do valor dos meios de campanha, para que se possa saber se de facto, as despesas de campanha se inserem, ou não, nos termos previstos naquela lista indicativa.

Por outro lado, também têm que ser publicados os orçamentos de campanha, as listas de ações e meios por anos e por campanha eleitoral.

Ou seja, há obrigações legais de publicitação na Internet, mas desde 2005 que se previa na lei a construção de uma base de dados sobre meios e atividades de propaganda política e de campanha eleitoral, e essa base de dados nunca foi elaborada.

Por que razão a base de dados ficou por fazer?

Porque, na realidade, as ações e meios dos partidos e as ações e meios de campanha são extensíssimos e, portanto, o que acaba por acontecer é que elas são publicadas no sítio na Internet da Entidade das Contas.



A lei manda publicar uma toda a documentação que referi, mas os jornalistas, nomeadamente, o que as pessoas em geral verificam, é que em termos de contas dos partidos, apenas são publicitados o balanço e a demonstração de resultados e, por isso, muitas vezes não se consegue entender aqueles documentos contabilísticos.



Os partidos não querem um controlo rigoroso das suas contas. Alguns até acham que não deve haver interferência excessiva na vida interna dos partidos

Estão publicados, a Entidade tem cumprido esses deveres legais. Mas uma questão é o cumprimento dos deveres legais, outra coisa é uma questão de o público perceber os documentos. O que acontece muitas vezes é que o público, os jornalistas em particular, pretendem ter acesso, por exemplo, às listas de donativos. Mas as listas de donativos não estão publicadas na internet.

Um académico investigador que quer a analisar detalhadamente as contas dos partidos tem que solicitar à Entidade das Contas o acesso à conta A, B ou C e fazer essa verificação presencial. E a lei prevê que os documentos podem ser entregues tanto em papel como em formato digital. Portanto, admito que muitas vezes as contas que se espalham por muitos e muitos dossiers.



Em suma, o que nós verificamos em 2024, é que há uma desatualização destes deveres legais. Isto é, aquilo que a Entidade tem que fazer e tem cumprido sistematicamente não é útil.



Da sua experiência, os partidos entregam as contas em papel ou em formato digital?



Até 2017, os partidos sempre entregaram as contas em papel.



É evidente que, para serem efetuadas as auditorias externas - porque todas as contas são submetidas sistematicamente a auditorias externas sob a supervisão da Entidade das Contas – naturalmente que depende um pouco das empresas de auditoria que vão efetuar essa auditoria, mas é provavelmente a observação em papel a forma tradicionalmente mais fácil de nós analisarmos os números.



Trata-se de extratos bancários ou outro tipo de documentação, por exemplo, faturas, faturas de fornecedores, e a verificação, por exemplo, da circularização de fornecedores.