PAN "nunca aceitará" Governo dependente da extrema-direita

A porta-voz do PAN afirmou na quinta-feira que o partido nunca aceitará um Governo que "coloque a extrema-direita populista e antidemocrática" como solução, apelando ao voto no próximo domingo.

"Nunca aceitaremos uma solução que direta ou indiretamente coloque a extrema-direita populista e antidemocrática na equação. Deixámos isso bem claro e continuamos a deixar", realçou Inês Sousa Real, durante do jantar de encerramento da campanha do partido numa unidade hoteleira em Lisboa, que juntou cerca de 300 pessoas.

De acordo com a cabeça de lista do PAN por Lisboa, o partido mostrou que "tem responsabilidade, mas que não passa cheques em branco ao Governo, sobretudo, quando está em causa Portugal e os cidadãos".

"Deixámos claro que serão os partidos em melhores condições para governar que terão de dizer em que medida se aproximam do PAN e não o contrário. Não somos nós que cedemos, porque as nossas causas e valores são irrenunciáveis. Somos absolutamente irredutíveis com qualquer retrocesso por mais pequeno que possa ser, tal como fizemos na Madeira", precisou.

A ambição de voltar a ter um grupo parlamentar e a afirmação como principal força progressista com políticas verdes marcaram a campanha do PAN, disse Inês Sousa Real, que criticou o que chamou de conservadorismo da AD e de falta de obra feita do PS.

"Temos que nos lembrar também que o PS, da sua maioria absoluta, foi o partido que ainda este ano aumentou em 25% o valor dos subsídios perversos para que as grandes poluentes possam continuar a usar combustíveis fósseis e aumentar as emissões do nosso país. Quem mais lucra e mais polui continua a beneficiar de borlas fiscais", acusou.

A líder do PAN lembrou também Eduardo Oliveira e Sousa, candidato da AD por Santarém, criticando-o por ser "um rosto do negacionismo climático, cujo programa político significaria um retrocesso e um aumento escandaloso das emissões" que levaria Portugal ao incumprimento do Pacto Ecológico Europeu e do Acordo de Paris.