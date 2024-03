Livre termina campanha embalado pelas sondagens

Rui Tavares entra no último dia de campanha motivado pelas sondagens.

O coordenador do Livre acredita que o partido pode ter um crescimento percentual acima do esperado no dia das eleições. E aposta tudo em ser a tal parte da solução, em caso de vitória do PS.

Os cenários de governabilidade em que o Livre pode fazer a diferença valeram a Rui Tavares uma polémica com o Bloco de Esquerda na primeira semana de campanha. E tudo por causa de uma declaração em que o coordenador do Livre deixou em aberto a possibilidade de dialogar com "a direita democrática".

Se o episódio colocou um partido discreto no centro da campanha, a verdade é que também acompanhou Rui Tavares praticamente até ao fim destas duas semanas, com o coordenador do Livre a ter de dizer, por várias vezes, que o diálogo com a direita está fora de questão, para efeitos de solução de Governo.

A 10 de março, Rui Tavares espera que o Livre seja a tal surpresa que ele próprio admite ser possível, crescendo em percentagem até mais do que o Chega.

Mas, sem estabelecer uma meta para um bom resultado, o objetivo do Livre é que Rui Tavares possa ter mais um deputado ao seu lado no Parlamento.

Por agora, o coordenador do Livre prefere não colocar pressão sobre os eleitores.