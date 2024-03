JPP em campanha. "Entendimentos com partidos extremistas é impossível"

Veja também:

O cabeça de lista por Lisboa pelo Juntos pelo Povo (JPP) garante à Renascença que é impossível haver qualquer entendimento pós-eleitoral com partidos extremistas. No entanto, João Ribeiro avança que um acordo com a “AD ou com o PS não é impensável”, desde que consigam realizar as suas políticas.

No centro das preocupações do partido está o problema das acessibilidades aéreas e marítimas na Madeira. João Ribeiro lembra que, em tempos, já existiu uma ligação de barco entre a região autónoma e o continente, e que o povo madeirense sente muito a falta dessa solução.

A nível nacional, o JPP quer resolver o problema da saúde e da habitação, e garante que é necessário utilizar a capacidade privada quando necessário. João Ribeiro diz que é preciso existir um acordo entre Governo e os privados que seja bom para as duas partes e que beneficie a população.

O cabeça de lista diz que é necessário aumentar o parque de habitação pública e avança que é necessário “arranjar mecanismos e falar com os privados para auscultá-los e ver o que é preciso para que construam para a classe média”.

João Rodrigues acredita que os partidos não podem ter “cegueira ideológica”, porque isso não beneficia os portugueses. O candidato ao Parlamento considera que essa é a causa de muitos dos problemas do país e garante que o seu partido é “de centro e moderado” e, como tal, só querem olhar para “o povo e não para a ideologia”.