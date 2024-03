Foto do dia. Pequenos (últimos) passos para os candidatos, muitos passos por dar pelas mulheres

Dados do Ministério do Trabalho revelados pelo Expresso indicam que em Portugal, em média, os homens recebem mais 238 euros por mês — e as discrepâncias aumentam mais em salários mais elevados. Na Europa, em 2022, as mulheres ainda ganhavam, em média, menos 12,7% por hora do que os homens, segundo dados do Eurostat.

É apenas um dos dados que mostram o muito caminho que falta fazer para se atingir a igualdade plena entre homens e mulheres.

Na foto, captada pela lente do fotojornalista José Coelho, uma apoiante da CDU empunha um cravo durante uma sessão evocativa deste Dia Internacional da Mulher.

Mais de 10,8 milhões de portugueses são chamados a votar no domingo para eleger 230 deputados à Assembleia da República. A estas eleições concorrem 18 forças políticas, 15 partidos e três coligações.