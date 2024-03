Foram "as eleições mais polarizadas" da democracia, diz investigador Gustavo Cardoso

As legislativas de domingo são as eleições "mais polarizadas da história do Portugal democrático", um ambiente que facilitou a desinformação, afirmou à Lusa o investigador Gustavo Cardoso, do MediaLab do ISCTE.

O investigador retira desta análise as eleições presidenciais - que também costumam ser polarizadas - e sublinha que nesta campanha "todos embarcaram no mesmo discurso" de duelo entre a esquerda e a direita.

Esta é uma das principais conclusões do balanço do projeto conjunto do MediaLab, do Instituto Superior de Ciências do Trabalho e da Empresa (ISCTE-IUL), com a agência Lusa, para monitorizar e fazer a despistagem de desinformação política na pré-campanha e campanha eleitoral para as eleições de domingo.

Segundo Gustavo Cardoso, esta polarização não aconteceu antes, nem quando se defrontaram duas alianças, a Aliança Democrática (AD), de Sá Carneiro, que venceu, e a Frente Republicana Socialista (FRS), liderada pelo PS de Mário Soares, em 1980, que foi derrotado, porque "ainda havia o PCP", com 16,7% dos votos.

Se "o objetivo da desinformação é criar algum atrito e criar desconfiança, suspeição e agressividade", e "sair do campo de "combate democrático" e passar para o campo do "combate violento"", então esta campanha foi "terreno fértil" para isso, conclui.

Numa frase, Gustavo Cardoso explica como se forma este clima político e mediático: "Quem deu o mote foram os candidatos. Depois os jornalistas apresentaram essa realidade do discurso e nas redes sociais replicou-se. E, a seguir, estamos num ambiente polarizado, o que torna tudo muito mais fácil para o campo da desinformação."