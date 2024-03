"Desigualdade salarial tira 7 mil milhões às mulheres", diz Mariana Mortágua

Veja também:

A coordenadora do Bloco de Esquerda (BE), Mariana Mortágua, apresentou esta quinta-feira, no Porto, os cálculos da desigualdade salarial entre homens e mulheres.



Segundo o partido, são sete mil milhões de euros que a economia poupa com o salário das mulheres.

O tema esteve no centro do discurso de Mariana Mortágua, esta noite, durante o comício no Centro de Congressos da Alfândega do Porto.

"Se considerarmos todas as mulheres que trabalham, com mais ou menos qualificações, estas diferenças salariais querem dizer que a desigualdade poupa às empresas em Portugal sete mil milhões de euros em salários, tiradas às mulheres, ao trabalho das mulheres, ao salário das mulheres, para engrossar lucros extraordinários", atira Mariana Mortágua.

As mulheres em Portugal recebem menos sete mil milhões de euros em salário por ano. As contas são feitas por Mariana Mortágua que apela ao voto contra a discriminação salarial.

A desigualdade entre homens e mulheres estende-se, também, às reformas, alerta a coordenadora do Bloco de Esquerda.

“O valor médio de uma pensão de velhice dos homens é 50% acima de uma pensão média de uma mulher. O deles é pobre depois de uma vida de trabalho, o delas é muito pobre após uma vida de mais trabalho”, declarou Mariana Mortágua, que voltou a pedir o voto feminino na contagem decrescente para as eleições legislativas do próximo domingo.