Chega entrincheirado entre ser protesto ou suportar governo de direita

Foram 15 dias, 3.500 quilómetros, 18 distritos, dezenas de ações de campanha. Segundo as sondagens, o Chega parece ser um dos partidos que mais deve crescer nestas eleições, mas com isso acumula o sofrimento da incógnita do futuro.

Em caso de vitória da direita, o partido de André Ventura pode, ainda assim, ficar encurralado no papel de oposição. É isso mesmo que a AD procura fazer a todo o custo: “Não é não”, repete Montenegro em relação ao Chega.

É essa falta de pré-disposição para negociar que tem feito Ventura roer as unhas. O Chega critica ferozmente o PSD e diz que o partido “é exatamente igual” ao PS, mas mantém-se aberto a um acordo. “O ónus [da estabilidade] está em Montenegro”, sublinha o líder do partido fundado em 2019.

Mudança na campanha

As sondagens e a opinião pública preocuparam tanto o núcleo duro de Ventura, levando a que, na última semana, o partido mudasse a estratégia: atirou forte ao PSD, radicalizou o discurso e saiu mais à rua.

“É para responder aos críticos”, explica uma fonte do partido à Renascença. O Chega passou de três arruadas previstas para seis e ajustou os temas para polarizar e retirar a eficácia do apelo ao voto útil ensaiado pelo PSD.