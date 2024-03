César escreve a Marcelo e avisa sobre "condicionamentos" ou "bloqueios institucionais" em dia de reflexão

Veja também:

O presidente do PS, Carlos César, enviou esta sexta-feira uma mensagem ao Presidente da República a lançar avisos prévios quanto à declaração ao país que será divulgada este sábado por Marcelo Rebelo de Sousa a propósito das eleições legislativas de domingo.

Na carta a que a Renascença teve acesso, o presidente do PS refere que "a maior parte dos que votaram" em Marcelo "estranharam" o artigo do Expresso que esta sexta-feira dá conta de vários cenários pós-eleitorais.

Entre esses cenários está, por exemplo, o dar posse a um Governo liderado por Pedro Nuno Santos, mas que pode ser rapidamente derrubado no Parlamento, isto no caso de haver uma maioria de direita, mas sem o Chega, devido ao "não" de Luís Montenegro.

A par deste remoque, Carlos César lança avisos sobre o que pode vir da mensagem de Marcelo em pleno dia de reflexão.

A "maior parte dos que votaram" neste Presidente da República, escreve César, "ficaria ainda mais desiludido se, ao ter anunciado intervir amanhã [sábado] voltasse a deixar uma mensagem que não é aquela que se espera de um Presidente da República no dia de reflexão de uma eleição livre de condicionamentos ou, pior ainda, de bloqueios institucionais ao mais alto nível do Estado".

O estado maior do PS mete assim pressão alta ao Presidente da República, sendo que já esta sexta-feira Ana Catarina Mendes, ministra adjunta do primeiro-ministro e cabeça de lista por Setúbal, lamentou no comício em Almada que Marcelo tenha "entrado na campanha", precisamente, no último dia.