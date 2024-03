​CDU. Um líder que se soltou, uma campanha que ganhou energia

Aos poucos, foi-se depois libertando da rigidez do papel (que, ainda assim, foi mantendo nos discursos dos comícios mais de peso, como no Rossio, em Lisboa).

Uma forma revigorada de fazer campanha, mas sem se desligar do passado. No comício do 103.º aniversário do partido, Raimundo reiterava a “confiança inabalável nos trabalhadores”, lembrando que “é dos trabalhadores que viemos e é com os trabalhadores que vamos continuar”.

Por estarmos em ano do 50.º aniversário do 25 de Abril, todas as ações de campanha terminavam ao som de “Grândola, Vila Morena”, que era cantada de forma sentida, uma e outra vez. A seguir à Grândola, o hino nacional.

Esta foi também a campanha em que o PCP chamou os seus antigos secretários-gerais para mostrarem que estão com o partido e com Raimundo.

Primeiro, foi uma aparição discreta de Carlos Carvalhas, na Casa do Alentejo. Depois, a entrada de Jerónimo de Sousa e, outra vez, Carlos Carvalhas, mas desta vez ambos na primeira fila, no Rossio, em Lisboa.

Jerónimo foi o orador especial do comício em dia de aniversário do partido e depois outra vez Carvalhas e Jerónimo a descer o Chiado, mesmo por trás de Paulo Raimundo. Mas não foram só os antigos secretários. Outros nomes, uns mais ou menos conhecidos do grande público, foram vindo a público expressar o seu apoio à CDU.

Arruadas e comícios bastante participados e sintonizados com a nova liderança, mesmo que alguns fossem admitindo que “isto está tremido”.

Na reta final, Paulo Raimundo dizia que “se houvesse mais duas semanas de campanha isto piava de outra maneira”. A fasquia lançada pelo próprio é recuperar os 12 deputados de 2019. A ver o que ditam os votos.