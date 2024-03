Campanha da Iniciativa Liberal. Um sonho, respostas por dar e uma reviravolta

A campanha da Iniciativa Liberal (IL) começou com um pedido de “maioria clara” para a AD e termina com críticas ao voto útil e com um desvio da caravana da Aliança Democrática na cidade do Porto.

Houve uma mudança no discurso, que mantém a tese dos liberais de que a “AD só será forte com a IL”.

A campanha dos liberais esteve focada na possibilidade de se formar governo com a Aliança Democrática, um exemplo disso é o desafio a Luís Montenegro de redução de 100 euros no IRS para quem tem o salário médio que nunca teve resposta e o a defesa do cheque creche como prioridade. Na reta final, o líder da IL diz apenas que deseja “sorte” a Montenegro. “A Luís Montenegro não desejo mais que sorte, a mim desejo sorte e votos. É a diferença”, disse Rui Rocha.