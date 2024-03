"Ao PS não pode suceder o PSD, para mudar tem que ser o Chega", defende Ventura

Veja também:

O presidente do Chega, André Ventura, encerrou hoje a campanha eleitoral com um derradeiro apelo ao voto no seu partido, defendendo que "ao PS não pode suceder o PSD".

Discursando em Lisboa na última iniciativa de campanha para as eleições legislativas de domingo, o líder do Chega afirmou que "os outros dois candidatos a primeiro-ministro", os líderes de PS e PSD, "passaram esta campanha a debater entre si qual deles foi pior político do que o outro".

"Esses dois, que agora dizem que são alternativa um ao outro, não são mais do que a mesma moeda que nós temos que combater. Ao PS não pode suceder o PSD, para mudar tem que ser o Chega", defendeu.

O Chega encerrou hoje a campanha em Lisboa, com uma arruada na zona do Chiado, que terminou na Praça do Município, com um concerto de Quim Barreiros. O artista cantou duas músicas para aquecer o público que assistia, mesmo com mau tempo. Quando o tempo piorou, muitos chegaram a desmobilizar, mas voltaram para ouvir o discurso do líder do Chega.

Perante o vento e a chuva forte, que molhou o palco e batia no líder do Chega enquanto discursava, André Ventura agradeceu "a resistência" dos presentes e assinalou que nem o mau tempo os demoveu de estar ali. .

"Se este tempo não nos demoveu, no próximo domingo os eleitores do Chega não vão ficar em casa" e não vão "ceder ao voto útil", atirou, voltando a traçar como objetivo ganhar as eleições.

O líder do Chega aproveitou que partilhava o palco com Quim Barreiros, para dar o mote e dizer que os seus dirigentes serão "os mestres da culinária da política portuguesa" e defendeu que só o partido que lidera pode "para mudar" o país.