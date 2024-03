"And the winner is..." Vitorino pede vitória do PS contra "tiros no escuro"

Veja também:

A três dias das eleições, Pedro Nuno Santos fez o derradeiro apelo aos indecisos. O líder socialista esteve esta noite num comício em Aveiro e contou com a participação de António Vitorino.



O ex-ministro de António Guterres lembrou os tempos da troika e os cortes feitos no tempo do Governo de Pedro Passos Coelho.

António Vitorino já sabe de que distrito é o próximo primeiro-ministro: São João da Madeira, a terra natal de Pedro Nuno Santos, e não de Espinho, de onde é natural o social-democrata Luís Montenegro.

“Como se diz na noite dos Óscares, ‘and the winner is’ São João da Madeira”, declarou o antigo ministro da Defesa.

António Vitorino fala do voto seguro no PS por oposição ao “tiro no escuro” da “inexperiência” da Aliança Democrática (AD).

Depois foi a vez de Pedro Nuno Santos referir que o PS não tem necessidade de reconciliar-se com os idosos, ao contrário de Luís Montenegro e do PSD.

O líder do PS voltou a falar diretamente ao coração dos indecisos, pedindo que ninguém falhe no voto de domingo.