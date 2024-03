Voto no BE impedirá Governo da AD com IL, diz Louçã

Veja também:

O antigo líder bloquista Francisco Louçã defendeu quarta-feira à noite que, se houver concentração de votos no BE, "não haverá um Governo da AD com IL", apelando à responsabilidade de quem votou no PS e "sofreu com a maioria absoluta".

Depois de ter estado à tarde na arruada do Bloco de Esquerda em Santa Catarina, no Porto, Francisco Louçã subiu pela primeira vez ao púlpito nesta campanha no comício desta noite em Braga e trazia duras críticas à direita, onde "há fantasmas a sair dos armários" da campanha da AD e com uma "sequela de "venturices", o coitado do Chega que bem esbraceja a pedir que lhe paguem direitos de autor".

"Aqui em Braga é o melhor lugar para garantir que não haverá um Governo da AD com a IL se no Bloco se concentrarem os votos para derrotar a direita. Os votos no Bloco decidirão para onde vai pender esta balança", defendeu.

Mas o fundador do BE queria também falar aos eleitores porque têm uma escolha para fazer agora: "ou deixa andar ou para a ganância aqui. Ou permite a austeridade que alimenta o privilégio ou defende os seus agora. Ou se cala ou diz o que quer".

Segundo Louçã, essa é precisamente a "razão mais poderosa" para haver exigência nas eleições de domingo, sendo "a primeira responsabilidade maior do povo que votou no PS e que sofreu com a maioria absoluta", que "foi um desastre e a culpa foi toda do PS".

"Essas pessoas que rejeitam o desastre da maioria absoluta podem agora corrigir o país", pediu.