Ventura diz que quem tenciona votar no PS "tem de tomar a medicação"

Quem tenciona votar no PS nestas eleições legislativas "tem de tomar a medicação", declarou esta quarta-feira à noite o líder do Chega, André Ventura.

"Quando olhamos para o estado a que este país chegou, pergunto-me como é que PS e PSD podem estar com estes valores nas sondagens, só pode ser falso", começou por introduzir.

Logo depois, André Ventura disse: "Lamento muito o que vou dizer, já sei que não vai ser bem visto amanhã, a quem ainda estiver a pensar votar no Partido Socialista tem de tomar a medicação, porque as coisas não estão muito bem", afirmou perante centenas de apoiantes.

O presidente do Chega acrescenta: "Houve uma notícia há uns meses que dizia que 94% dos hospitais não têm medicamentos. Talvez esteja aqui a explicação de haver tanta gente a votar no Partido Socialista", numa frase que soltou gargalhadas no restaurante onde decorreu o evento.

Ainda na classificação dos eleitores do PS, Ventura considera só vota nos socialistas "quem está agarrado ao tacho".

Prisão para Lula se o presidente brasileiro tentar entrar em Portugal no 25 de abril

Durante o discurso no final de um jantar-comício em Olhão, distrito de Faro, Ventura prometeu também que, caso vença eleições, vai impedir a entrada de corruptos em Portugal e concretiza. O líder do Chega diz que, nesse cenário, o presidente brasileiro, Lula da Silva, não entra no país no próximo dia 25 de abril, e se insistir manda prendê-lo.

"Estes todos que estão para vir no 25 de abril, eu aconselhava prudência na compra das viagens. Eu não estou a brincar, eles não vão entrar, eu garanto-vos que se for primeiro-ministro, o senhor Lula da Silva ficará no aeroporto e não entrará", promete Ventura, apesar de continuar em terceiro nas sondagens.

E prossegue, depois de um aplauso do público: "Se insistir, vai para uma cadeia. Ele já sabe o que é isso, não será uma grande novidade para ele".