​Trabalhadores, cravos e história. O dia de anos do PCP

Foi longo o dia do secretário-geral do PCP. De manhã, pelas 7h00, Paulo Raimundo já estava em contacto com trabalhadores da Lisnave, seguiu-se uma viagem de comboio para reclamar a redução do preço do passe dos transportes.



Depois a habitual arruada na Baixa da Banheira, bastante participada, e na qual o secretário-geral mostrou-se muito animado.

Já de tarde, em Évora, o também habitual comício no Teatro Garcia de Resende, que teve como orador especial o antigo secretário-geral Jerónimo de Sousa.

Jerónimo continua a ser uma espécie de estrela do PCP, por onde passa os microfones e as câmaras ligam-se. Os militantes e simpatizantes também não o esquecem e Jerónimo e foi ovacionado de pé.

O PCP faz 103 anos, em plena campanha eleitoral, numa altura em que muitos fazem contas à sua sobrevivência. Raimundo e Jerónimo garantem que estão para durar.