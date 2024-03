Depois da Saúde e da Educação, colocamos as propostas económicas dos partidos a exame com a análise de Susana Peralta ( Nova School of Business & Economics) e Filipe Santos ( Católica Lisbon School of Business & Economics).

Nas últimas horas de campanha, debatemos o que ficou por explicar nos cenários e nas medidas dos vários partidos e juntamos os temas que deveriam constar das propostas de campanha.