Nova sondagem da Intercampus mostra AD a distanciar-se do PS

Uma nova sondagem da Intercampus, para o "Jornal de Negócios" e o Correio da Manhã" dá a Aliança Democrática (AD) a crescer, ficando com 29,3% das intenções de voto - mais seis pontos que o PS.

Os socialistas também cresceram, mas menos do que um ponto percentual face ao último estudo da mesma entidade, acabando por receber 23,3% das intenções dos inquiridos.

O Chega mantém-se como a terceira força política, alcançando os 15,6%.

De seguida, há Iniciativa Liberal com 7,6%, Bloco de Esquerda com 5,5% e Livre sobe para 4,3% - o maior valor atribuído ao partido de Rui Tavares por um inquérito, desde o início da campanha eleitoral.

O PAN tem 3,7% e fica à frente da CDU, que consegue ainda ficar acima dos 2%.

Os indecisos fixam-se nos6,9%, num trabalho de campo que tem por base o inquérito a 802 pessoas. O trabalho de campso decorreu entre 28 de fevereiro e 4 de março.

Na Sondagem das Sondagens, AD e PS mantêm a distância

Este estudo da Intercampus não veio alargar nem encurtar a distância entre os dois aprtidos que seguem à frente nas intenções de voto. Como a data do trabalho de campo é anterior à última sondagem diária da Duplimétrica, as percentagens dos partidos não se alteraram com a inclusão das novas intenções de voto nas contas.