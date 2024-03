Montenegro acredita na mudança. "A onda está a crescer"

Veja também:

A caravana da Aliança Democrática (AD) cumpriu esta quinta-feira a tradicional passagem por Santa Catarina, no Porto, começando com chuva, que parou quando o líder, Luís Montenegro, se juntou à comitiva e disse estar muito animado para as eleições de domingo.

A comitiva concentrou-se na Praça dos Poveiros, de onde arrancou para seguir até à Praça da Batalha, onde antes esteve a caravana do PS, com a qual não se chegou a cruzar.

"Já descemos muitas vezes a Rua de Santa Catarina, mas nunca como hoje se sentiu tanta vontade de mudança", disse Nuno Melo.

Na campanha da AD, todos acreditam na vitória e Luís Montenegro diz que nunca teve dúvidas: "Mesmo quando nós estávamos mais lá em baixo, eu próprio acreditava. Eu sabia que nós íamos conseguir dizer às pessoas que vale a pena lutar por um país diferente".

A dois dias das eleições, Montenegro assegurou que a "onda está a crescer".

"Mas a onda ainda não rebentou, ainda vai crescer mais", acrescentou.

Numa tenda na Praça D. João I, Luís Montenegro volta a falar da aposta nos jovens, na valorização do trabalho, na criação de riqueza.

Para os adversários deixa o aviso: "Acabem com a tentativa desesperada de desvirtuar este projeto. Respeitem apenas e digam o que é que está mal. É uma coisa curiosa: todos quantos andaram sucessivamente a atirar pedras a esta candidatura foi, basicamente, para esconder a incapacidade que têm de apontar um erro das nossas políticas".

A campanha da ADI segue agora rumo a Lisboa e sexta-feira conta com mais dois líderes do PSD, Manuela Ferreira Leite e Cavaco Silva.