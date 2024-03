Jerónimo foi a estrela no 103.º aniversário do PCP

Veja também:

Jerónimo de Sousa deu esta quarta-feira uma força à campanha da CDU, no dia em que o PCP comemora o 103.º aniversário.



A caravana da CDU cumpriu esta quarta-feira duas paragens obrigatórias.

Uma arruada na Baixa da Banheira, no distrito de Setúbal, e um comício no Teatro Garcia de Resende, em Évora.

O secretário-geral do PCP, Paulo Raimundo, contou com o apoio do antigo líder Jerónimo de Sousa no comício de Évora.

“Hoje é um dia muito especial para o PCP e estou certo, para todos os nossos amigos e para os milhares e milhares de portugueses que nos reconhecem como uma força indispensável e insubstituível na sociedade portuguesa. Faz anos o Partido Comunista Português”, declarou Jerónimo de Sousa.

A intervenção final ficou a cargo de Paulo Raimundo, que passou e revista as principais causas do PCP, “um partido de presente e de futuro, hoje tão necessário como na altura em que foi fundado”.