"Confiem em nós". Pedro Nuno Santos recebe banho de multidão no Porto

Pedro Nuno Santos liderou esta esta quinta-feira a tradicional descida da rua de Santa Catarina, no Porto. Entre um banho de multidão, o secretário-geral do PS pediu a renovação da confiança dos portugueses que deram a maioria absoluta aos socialistas em 2022.

O líder do PS insiste na ideia de mobilizar o que classifica de “maioria invisível”, aquela que deu a maioria absoluta a António Costa.

“Eu quero que as pessoas que foram votar no PS, em 2022, confiem em nós, confiem na capacidade que nós temos de continuar a avançar”, declarou Pedro Nuno Santos.

“Não podemos correr o risco de andar para trás nos direitos dos reformados, das mulheres, de quem trabalha. Os avanços fazem-se connosco e nós temos a capacidade de renovar. Renovar o PS, renovar o nosso programa e as nossas respostas. As soluções não estão na direita, nunca estiveram e continuam a não estar”, salientou.

A arruada do Partido Socialista aconteceu com uma diferença de 10 minutos de um desfile da Aliança Democrática (AD), encabeçado pelo adversário Luís Montenegro.

O líder do PS que ainda esta noite realiza mais um comício, desta vez em Aveiro, no penúltimo dia de campanha para as eleições legislativas de domingo.