Chega diz que caravana foi atacada nas Caldas da Rainha e vai apresentar queixa

O presidente do Chega, André Ventura, afirmou esta quinta-feira que alguns dirigentes do partido foram atacados durante uma ação de campanha nas Caldas da Rainha, distrito de Leiria, e indicou que vai apresentar queixa.



"Ainda hoje [quinta-feira] a nossa caravana em Leira foi novamente atacada, foram agredidos e uma jovem de 24 anos foi agredida dentro da carrinha que seguia com o símbolo do Chega", afirmou.

André Ventura, que está em Portimão, discursava num almoço/comício num restaurante daquele concelho algarvio.

"Nós vamos naturalmente apresentar a queixa que temos de apresentar", indicou, considerando que "o sistema está desesperado" perante a possibilidade de o Chega ganhar as eleições, apesar de as sondagens apontarem que continuará como terceira força política.

"Mas quem está igualmente desesperado são estes bandidos que andam pelo país todo a atacar-nos, porque eles sabem que o lugar deles vai ser na prisão a partir do dia 10 de março", acrescentou.

Sem nomear ninguém em concreto, o presidente do Chega considerou que ações como esta são "o sinal do desespero em que eles estão".

"Já perderam o debate da razão, o debate da racionalidade, já esqueceram a ideia de nos derrotar nos argumentos, estão no ataque, estão na violência e na injúria", argumentou, garantindo que o Chega não se intimida.

Fonte oficial do Chega indicou aos jornalistas que esta situação se passou "no centro das Caldas da Rainha" esta quinta-feira de manhã e relatou que "um rapaz" abriu a porta de uma das carrinhas da caravana de campanha do partido, que estavam identificadas com bandeiras, despejou "um pacote de sumo por cima da cabeça" da condutora e "puxou-a para fora da carrinha".

"Depois, dirigiu-se aos outros carros e arrancou as bandeiras, danificou os carros com pontapés, partiu retrovisores e cuspiu nas pessoas", acrescentou, indicando que estavam presentes quatro pessoas do partido.

A mesma fonte indicou que o "presidente da distrital de Leiria foi falar com a polícia" mal se deu esta situação e já foi feito "relatório da ocorrência".

O Chega pôs também a circular um vídeo filmado de dentro de um carro, do lugar do passageiro, onde se vê um homem a dirigir-se à viatura e a arrancar as bandeiras que estão colocadas nas janelas.

No vídeo ouve-se o homem, coma garrafa na mão, a gritar "fascistas" e a tentar abrir a porta do lado do condutor.

Contactada pela Lusa, fonte da PSP indicou que o caso foi comunicado telefonicamente.