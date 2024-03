AD mantém liderança na sondagem da Católica e indecisos caem

Clique aqui para explorar a Sondagem das Sondagens



A AD lidera a mais recente sondagem da Universidade Católica sobre as eleições legislativas do próximo domingo. No estudo para a “RTP” e para o “Público” divulgado esta quinta-feira, tanto Aliança Democrática (AD) como PS ganham dois pontos, mas não há empate técnico e os indecisos descem – assim como o Chega.

A sondagem do Centro de Estudos de Sondagens e de Opinião (CESOP), da Universidade Católica de Lisboa, dá de novo a vitória à coligação PSD/CDS/PPM. A Aliança Democrática acumula 27% das intenções de voto e volta a ficar cinco pontos percentuais à frente do Partido Socialista, que tem 22% no cenário sem redistribuição de indecisos.

Tanto a AD como o PS recuperam dois pontos percentuais relativamente à sondagem do CESOP divulgada no final de fevereiro. Os indecisos, que tinham subido de 17% para 20% dos inquiridos, voltaram a descer, e são agora 16%.

O Chega permanece no terceiro lugar, com 13% das intenções de voto - menos um ponto que na sondagem anterior. E as alterações param aí.