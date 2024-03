Presidente da República manifesta pesar pela morte de António-Pedro Vasconcelos

O Presidente da República manifesta "o seu pesar e o seu reconhecimento" ao cineasta António-Pedro Vasconcelos, que morreu aos 84 anos.

Numa nota no site da Presidência, Marcelo Rebelo de Sousa realça que o realizador "foi um dos críticos e cineastas que prolongaram a esperança num cinema novo português, desalinhado do regime e alinhado com o cinema europeu", durante a época da ditadura.

"Homem culto, frontal, interventivo e intempestivo, gostava de literatura, da clareza e acutilância da prosa de Stendhal, dos grandes mestres do cinema clássico americano, e envolveu-se em campanhas políticas e em combates cívicos", lê-se na nota.

Para o chefe de Estado Português, António-Pedro Vasconcelos "foi figura destacada no nosso espaço público do último meio século" e recorda ainda a "antiga e grande amizade" que teve com o artista.

A morte do cineasta foi confirmada à Renascença pelo Ministério da Cultura.