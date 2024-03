Portas acena aos indecisos com "ziguezague" de Pedro Nuno e "ping-pong" de Ventura

Depois de discursar na convenção da Aliança Democrática em janeiro, Paulo Portas entrou oficialmente na campanha para as legislativas de 10 de março. Num jantar-comício da AD nas Caldas da Rainha, perante cerca de 2.500 pessoas, o antigo líder do CDS avisou que ia deixar argumentos para os indecisos ponderarem o seu voto, mas também colocou alguma água na fervura, porque a eleição ainda não está decidida. "Disse-vos na convenção da AD que estas eleições não estavam decididas. O que eu partilho hoje convosco é que elas ainda não estão decididas", assegurou o vice-primeiro-ministro de Passos Coelho. "Avançámos, sim, mas ainda não o suficiente para ter a certeza que Pedro Nuno Santos não será o próximo primeiro-ministro". A vontade, disse, é que o secretário-geral seja, "no seu melhor cenário, o líder do maior partido da oposição".

Paulo Portas apontou também os problemas na educação, com a falta de professores, e na saúde, com a falta de médicos de família. Depois, dirigiu-se aos potenciais eleitores do centro que podem estar indecisos entre votar no PS ou no PSD, lembrando as palavras de Pedro Nuno Santos sobre a governabilidade.

"Não viabilizo um governo da AD, zigue. Talvez viabilize um governo da AD, zague. Retiro o que disse sobre viabilizar, zigue. Afinal, não retiro nem mantenho o que tinha dito no dia anterior, zague", apontou, recordando a sequência de dias após o frente a frente com Luís Montenegro em que o líder do PS pareceu contradizer-se sobre a viabilização de um governo da Aliança Democrática. "Como pode o centro votar em Pedro Nuno Santos quando ele muda de opinião dia sim, dia sim sobre a questão da governabilidade de Portugal", interrogou Paulo Portas, aplaudido pelos militantes depois de provocar risos.

O alvo seguinte foram os eleitores de direita, principalmente os que podem estar inclinados a votar no Chega - palavra que nunca disse, falando apenas no "tal partido extremista". "Que sabemos deles? Que ameaçam fazer uma moção de rejeição contra a AD, ainda as pessoas não votaram. Ping. Depois, que suspendem a decisão de apresentar uma moção de rejeição. Pong. A seguir 2logo vejo, caso a caso". Ping. E agora não governam porque eu não deixo, Pong", enumerou. Para terminar o raciocínio, mais uma pergunta retórica: "Como é que alguém que se diz de direita pode votar nesta inconstância permanente?" "Não deixem que se instale o vírus do ódio" O antigo líder do CDS-PP deixou uma conclusão, falando diretamente para os eleitores moderados. "Com Luís Montenegro não haverá extremistas no Governo, com Pedro Nuno Santos haverá extremistas no Governo, é uma grande diferença", realçou. Portas deixou ainda outra crítica implícita a André Ventura, sem o nomear, depois de o líder do Chega no seu discurso já ter evocado várias vezes Francisco Sá Carneiro e Adelino Amaro da Costa. "Nenhum deles jamais distinguiria os portugueses pela cor da sua pele ou pela etnia (...) Não deixem que na política portuguesa se instale o vírus do ódio", pediu, recordando a mensagem do papa Francisco de "todos, todos, todos". Ainda sobre o PS e o Chega, Portas considerou ter falhado a tentativa de "polarizar a campanha entre o socialismo de um lado e o extremismo do outro", a que na convenção da AD tinha chamado de tenaz.