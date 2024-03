Pedro Nuno afirma que vai descer a Avenida da Liberdade como primeiro-ministro no 25 de Abril

O secretário-geral socialista afirmou esta terça-feira que vai descer a Avenida da Liberdade como primeiro-ministro nos 50 anos do 25 de Abril e advertiu que um Governo AD cortará na despesa social se a conjuntura for de aperto.

Estas posições foram transmitidas por Pedro Nuno Santos no discurso que proferiu no encerramento do comício do PS em Lisboa, na Aula Magna, e que acabou com o primeiro-ministro cessante, António Costa, no palco, a falar ao ouvido do novo líder socialista.

Também na parte final da sua intervenção, Pedro Nuno Santos acabou por protagonizar um lapso, quando prometeu que, se formar executivo, estará focado para "governar para a maioria", quando queria dizer "para todos" os portugueses.

Na sua intervenção, escutada pelo presidente honorário do PS, Manuel Alegre, o líder socialista levantou a plateia quando se referiu às comemorações dos 50 anos do 25 de Abril, dizendo que Portugal terá então "um primeiro-ministro que vai descer com orgulho a Avenida da Liberdade".