Montenegro fala aos eleitores do Chega e pede que ponderem

A cinco dias das eleições, Luís Montenegro falou pela primeira vez no Chega. O presidente do PSD voltou a dizer que "não é não" e dirigiu-se esta terça-feira aos potenciais eleitores do Chega, explicando que André Ventura não vai fazer nada do que promete.

O líder social-democrata pediu aos eleitores que reponderem e considerem votar na AD, afirmando que os respeita, que sabe que não são extremistas nem racistas e compreende a sua frustração.

"Se o nosso programa de Governo for cumprido, é inevitável que muitas das razões de queixa destes eleitores vão desaparecer, muitos dos objetivos que estes eleitores têm em mente alcançar vão ser cumpridos", defendeu Luís Montenegro, num jantar comício da Aliança Democrática (AD) na Expoeste, nas Caldas da Rainha, no distrito de Leiria.

O presidente do PSD realçou que não fala "para o líder desse partido" André Ventura, a quem já disse o que tinha a dizer, "olhos nos olhos, cara a cara", no debate televisivo que tiveram, e repetiu a expressão que tem usado para excluir entendimentos com o Chega: "Não é não".