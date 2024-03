Ministro da Cultura lamenta morte de António-Pedro Vasconcelos

O ministro da Cultura lamenta a morte do cineasta António-Pedro Vasconcelos, aos 84 anos.

Num comunicado partilhado no X (antigo Twitter), Pedro Adão e Silva destaca o artista como uma "figura decisiva da renovação do Cinema português".

Destacando os contributos que fez enquanto crítico e realizador, a nota realça igualmente o "papel de destaque na definição de políticas públicas para o setor".

"Foi, além de tudo e antes de tudo, um cidadão empenhado e inconformado, comprometido desde sempre com os rumos da Democracia", lê-se no comunicado.

O realizador português é uma das figuras do Novo Cinema, um movimento vanguardista que surgiu ainda durante a ditadura do Estado Novo, que almejava romper com as produções promovidas pelo regime.

O primeiro trabalho da carreira foi "Tapeçaria - Tradição que Revive", uma curta-metragem realizada em 1967. A primeira longa-metragem "Perdidos por Cem" surgiu poucos anos depois, em 1972.