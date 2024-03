Menos um deputado eleito por Viana do Castelo ."Há um risco grande de perder o poder reivindicativo"

A perda de um deputado de Viana do Castelo não é indiferente aos eleitores desta região que, apesar de conformados, mostram-se apreensivos. O círculo eleitoral elege menos um deputado nas legislativas de 10 de março e em vez de seis haverá cinco deputados eleitos por Viana na Assembleia da República.

Os vienenses, ouvidos pela Renascença, apontam vários problemas que surgem com essa mudança. A região perde voz no centro de decisões do país e a consequência é que os problemas dos vienenses podem ficar por resolver. O mais importante seria acabar, de uma vez por todas, com as portagens na A28, antiga SCUT, que não beneficiou da redução do valor das portagens como aconteceu noutras vias. Fixar jovens e resolver o acesso à habitação são problemas que também preocupam quem mora em Viana e de onde a população não pára de fugir.



Foi exatamente essa fuga de eleitores que ditou a perda de um mandato no Parlamento.

“É preocupante. É menos voz para a região”, assume José Fiúza que, enquanto lê o jornal sentado numa esplanada no centro da cidade, critica o estado da política no país. “As pessoas perdem, cada vez mais, o interesse pela política. Isto bateu, mesmo, no chão. Pronto”, remata o vianense.

Elsa Felgueiras, outra vianense, da “geração do 25 de abril”, como faz questão de referir, diz-nos que a perda de um mandato é “uma perda para os interesses da região”.

“Quantos mais deputados, mais opinião e mais ideias as pessoas têm, Viana continua a dormir. É sonâmbula”, lamenta.

A situação “reflete o que a cidade é”, atira José Escaleira. “A população está a fugir. O que é que havemos de fazer?”, questiona. “Viana do Castelo é uma cidade do litoral com características de interior: não atrai gente. É o que lhe sucede. É assumir as responsabilidades”, pede o, também, professor do ensino superior.

Para o presidente do Instituto Politécnico de Viana do Castelo, Carlos Rodrigues a alteração no mapa eleitoral coloca o distrito mais distante do poder de decisão. “As regiões são tão mais relevantes, quanto mais próximas estiverem do poder de decisão, senão perdem poder de representatividade. Há um risco grande de perder influência e poder reivindicativo”, alerta o responsável. “A perda de um mandato preocupa-nos, como tem de preocupar os decisores, não é?”, conclui.

Em causa está a “perda de gente”, sobretudo, “gente jovem”, resume. Um problema que, para Carlos Rodrigues, está a colocar em causa o “futuro da região”. Ainda que Viana do Castelo seja “um distrito com costa de mar, os indicadores são muito parecidos com os das regiões de baixa densidade, do interior”, resume.

“A população está muito, muito envelhecia. Os jovens da região não se fixam”, defende. E, “se não os conseguimos captar, o que vai ser das regiões?”, pergunta. ”Tem de haver pessoas.” Caso contrário, alerta, a região “atravessará muitas dificuldades”.

E não é por falta de emprego, garante Carlos Rodrigues. Viana do Castelo é “um dos distritos mais exportadores do país” e não há falta de emprego. “Falta é subir um degrau” para atrair “empresas que incorporem mais valor e que possam subir os salários para tornar a região mais atrativa”, aponta.