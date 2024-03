Marques Mendes pede "voto forte" na AD e diz que Montenegro vai surpreender pela positiva

Veja também:

O ex-líder do PSD Marques Mendes apelou esta quarta-feira a "um voto forte, um voto maciço" na Aliança Democrática (AD) para que haja estabilidade governativa e defendeu que, se Luís Montenegro for primeiro-ministro, vai surpreender o país pela positiva.

"Se ele for primeiro-ministro, como eu espero e desejo, ele ainda vai surpreender muito mais. Eu ainda hei de ver muitos portugueses a dizer: afinal ele é melhor do que eu pensava, afinal ele é melhor do que eu imaginava", afirmou Luís Marques Mendes, num comício da campanha da AD em Barcelos, no distrito de Braga, e que encerra hoje o antepenúltimo dia de campanha.

O atual comentador televisivo e conselheiro de Estado, que liderou o PSD entre 2005 e 2007, fez um discurso dirigido aos que ainda não decidiram o seu voto no próximo domingo, defendendo a necessidade de mudança, de estabilidade, de "um primeiro-ministro de confiança" e alertando contra o voto de protesto.

"Não podemos passar o tempo em eleições e campanhas eleitorais (...) O país precisa de normalidade", considerou Marques Mendes, recordando que em junho haverá europeias, em 2025 autárquicas e em 2026 presidenciais.

Recordando que os portugueses, há dois anos, "mal ou bem" deram uma maioria absoluta ao PS, "mas não correu bem", o antigo deputado e líder parlamentar deixou um apelo aos eleitores.

"Se as pessoas querem mudar com segurança, com tranquilidade, se querem estabilidade, é fundamental um voto forte, um voto maciço na AD, porque é preciso estabilidade para governar, para dialogar na Assembleia da República, para dialogar com os parceiros sociais, para firmar um mínimo de consensos entre os principais partidos a bem do país", defendeu.