Mariana Mortágua faz apelo aos indecisos e propõe "compromisso"

Pela primeira vez, a coordenadora do Bloco de Esquerda (BE), Mariana Mortágua, fala diretamente aos indecisos para pedir o voto nas eleições legislativas de 10 de março.



Foi na arruada desta quarta-feira à tarde, no Porto, que contou com Marisa Matias, Francisco Louçã e Catarina Martins.

Depois da visita à feira de Vila Nova de Famalicão, Mariana Mortágua desceu, esta tarde, a rua de Santa Catarina, no Porto, naquela que foi, até ao momento, a arruada mais participada desta campanha para falar diretamente aos indecisos.

“Quero assumir o meu compromisso com todas as pessoas que estão indecisas: o voto no Bloco é o voto por uma maioria com a esquerda que vai transformar o país, uma maioria para baixar o preço da casa, para melhorar as condições do Serviço Nacional de Saúde, da Educação, dos salários. Esse é o compromisso que eu quero assumir com todas as pessoas deste país.”

Ao lado esteve a ex-coordenadora do Bloco de Esquerda Catarina Martins. A também candidata por Lisboa acredita que os portugueses já fizeram as pazes com o BE depois de uma campanha difícil em 2022.