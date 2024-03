Mais de 100 personalidades apoiam programa da AD para a Saúde

À Renascença, o especialista, que trabalhou 38 anos no SNS, defende que não é com “receitas de há 50 anos que se resolvem os atuais problemas do SNS” que “estão em agravamento sucessivo”, alerta.

O cirurgião defende que “é importante haver realismo e abandonar o excesso de ideologia com que se tem querido gerir o Serviço Nacional de Saúde nos últimos anos”.

Entre as personalidades que assinam este manifesto, onde se pode ler que “as eleições legislativas são uma ocasião privilegiada para acabar com o ciclo de mediocridade e deterioração no SNS”, estão Alexandre Valentim Lourenço, diretor do serviço de ginecologia do Hospital de Santa Maria; e Rui Anjos diretor do serviço de cardiologia pediátrica do Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental.

Hélder Monteiro, diretor de serviço no CHLO; Miguel Mendes, presidente da Sociedade Portuguesa de Cardiologia; Manuel J. Antunes, diretor do Centro de Responsabilidade de Cirurgia Cardíaca, dos Hospitais da Universidade de Coimbra; e Miguel Sousa Uva, cirurgião cardíaco, diretor de serviço no Centro Hospitalar Lisboa Ocidental, são outros dos signatários.