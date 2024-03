​Líder do Vox acredita que Chega deve lutar para ser um partido de poder

Veja também:

O líder do Vox, Santiago Abascal, acredita que o Chega deve lutar para ser um partido de poder.



À chegada de um jantar-comício do Chega, em Olhão, ao lado de André Ventura, o presidente do partido da extrema-direita espanhola disse prever um bom resultado do Chega nas eleições legislativas do próximo domingo.

"O Chega e o Vox são partidos de grande ambição e responsabilidade. Temos carinho pelas nossas pátrias e aspiramos chegar ao poder”, começou por afirmar Santiago Abascal.

“Sabemos que isso não se consegue da noite para o dia, é preciso muito trabalho. Há reviravoltas e resultados que não são aqueles que esperamos. O Chega atravessa um bom momento e acho que vai ter um excelente resultado, mas esta é uma grande batalha", afirmou o líder do Vox.