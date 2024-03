​103 anos do PCP. “Vamos ser a grande surpresa da noite eleitoral”

Anastácio José Marti

06 mar, 2024 Lisboa 11:20

Como poderá alguma vez o PCP ser uma surpresa nas próximas eleições, se até hoje, 06/03/2024, nada fez para que estes problemas nacionais fossem séria, responsável e intelectualmente resolvidos? 1 - Trabalhadores DEFICIENTES a serem vítimas de verdadeiros homicídios profissionais pelo Estado português, jamais o país contará com o meu voto. 2- Enquanto o povo ou a sua maioria, continuar a ser empurrada para a miséria e pobreza com aumentos abaixo da taxa de inflação com o voto dos cidadãos vítimas destas políticas jamais contarão. 3 - enquanto o Estado continuar a fazer incidir sobre os Subsídios de Férias e de Natal, impostos como a ADSE, IRS, CGA, etc, que vontade poderão ter os funcionários públicos, vítimas destas imposições para votarem? 4- Enquanto nada for feito para terminar com a vergonha dos sem abrigo, que vontade terão para votar os que são vítimas desta imposição. 5- Enquanto o SNS for o que é e não responsa às necessidades da população em tempo real, como a de milhares de utentes que por mera desorganização dos Centros de saúde, continuam sem Médico de Família atribuído, sejam utentes prioritários de Alto Risco ou quaisquer outro, que vontade terão de votar as vítimas de mais esta vergonha nacional? Por todas estas razões e mais algumas, mais importante do que apelarem ao voto é preciso apelas à resolução destas vergonhas nacionais que em nada dignificam a vida. Será que o trabalhador DEFICIENTE, vítima deste homicídio profissional pelo Estado com a complacência do PCP que tanto alega defender quem trabalha mas no caso presente nada fez, apesar de o conhecer, terá alguma vontade de votar?