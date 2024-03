"Voto de cada cidadão vai contar exatamente como ele escolheu", garante CNE

O normal funcionamento das mesas de voto está garantido, diz a Comissão Nacional de Eleições (CNE) que, esta terça-feira, emitiu um comunicado sobre o assunto.

"O voto de cada cidadão vai contar exatamente como ele escolheu", lê-se na nota enviada às redações, onde se explica que o esclarecimento surge "depois de questões e comentários vindos a público sobre o funcionamento" das mesas a 10 de março. Foi André Ventura, líder do Chega, quem, nos últimos dias fez vários comentários sobre potenciais fraudes eleitorais, embora a CNE não fale em nomes ou situações concretas.

Por duas vezes, o líder do Chega apontou o dedo nesse sentido: primeiro, quando um militante do Bloco de Esquerda disse que iria anular os votos na AD e no Chega, e, em segundo, quando um militante do Livre repetiu o mesmo. No primeiro caso, o Bloco de Esquerda - que considerou tratar-se de uma "piada de mau gosto" publicada na rede social X - afastou esse militante das mesas de voto. Já o Livre, pela voz de Rui Tavares, garantiu que a pessoa em causa nunca esteve sequer nas mesas de voto.