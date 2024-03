Sondagem diária volta a mostrar AD a fugir ao PS

O terceiro lugar continua a ser dos indecisos (15%), que repetem esta segunda-feira o valor mais baixo registado nesta "tracking poll". Logo a seguir está o Chega , que se mantém com 14% das intenções de voto.

Segundo a sondagem diária realizada pela Duplimétrica e o IPESPE (Instituto de Pesquisas Sociais, Politicas e Económicas), a Aliança Democrática recolhe agora 29% das intenções de voto dos 600 inquiridos, enquanto o Partido Socialista continua com 22% , depois de uma pequena queda de um ponto durante um dia.

A AD continua a liderar e a afastar-se do PS na sondagem diária para a "TVI" e "CNN Portugal" . O estudo publicado esta segunda-feira mostra a com mais um ponto do que na terceira vaga da "tracking poll" da Duplimétrica , com a distância a aumentar para sete pontos - um empate técnico cada vez mais estreito. Na Sondagem das Sondagens , a coligação entre PSD, CDS e PPM volta a ganhar terreno.

Logo a seguir há uma mudança na ordem. Agora é o Bloco de Esquerda que tem 5% das intenções, com a Iniciativa Liberal a descer para 4%.

Os restantes partidos permanecem tal e qual como na terceira vaga da sondagem diária: o Livre tem 3%, a CDU tem 2% e o PAN continua com 1% das intenções. Apenas o Livre e a CDU sofreram cada um duas variações de um ponto nos dias entre a renovação total da amostra.

A margem de erro máxima (4,1 pontos percentuais) da "tracking poll" para a "TVI" e "CNN Portugal" permite dizer, de novo, que a AD e o PS estão em empate técnico. Contudo, a dinâmica de afastamento da AD significa que esse empate é cada vez mais estreito, representando os valores menos prováveis de serem registados pelos dois partidos.



Os resultados divulgados nesta sondagem diária foram recolhidos nos dias 1, 2 e 3 de março, com 200 entrevistas por dia. As "tracking polls" funcionam com um painel móvel de inquiridos, em que todos os dias uma parte é substituída.



AD e PS voltam a afastar-se na Sondagem das Sondagens

Devido a essa dinâmica, as "tracking polls" apenas são inseridas na Sondagem das Sondagens de cada vez que a amostra é totalmente renovada. A sondagem diária realizada pela Duplimétrica e pelo IPESPE foi publicada pela primeira vez a 24 de fevereiro. A amostra foi totalmente substituída três vezes.



Esta sondagem diária muda a estimativa de todos os partidos no agregador da Renascença. A AD (31,6%) e o PS (28%) afastam-se mutuamente, com a coligação do PSD, CDS e PPM a ganhar 0,4 pontos e o Partido Socialista a perder 0,3 pontos face à anterior estimativa da Sondagem das Sondagens.