Ramalho Eanes. "A democracia tem sempre respostas" e o futuro "pode ser bom"

O antigo Presidente da República António Ramalho Eanes considerou esta terça-feira que a "democracia tem sempre respostas" e que o futuro, após as eleições do próximo domingo, "pode ser bom", esperando que quem está indeciso se decida e vote.

"A democracia tem sempre respostas, a democracia - que é naturalmente uma responsabilidade permanente de todos os cidadãos, de todos -- exige que todos os cidadãos participem, que todos os cidadãos votem e, se porventura for assim, as saídas existem , as estratégias definem-se e o futuro pode ser um bom futuro", afirmou aos jornalistas o antigo Chefe de Estado, quando questionado sobre que país pensa que "acordará" no dia seguinte ao das eleições.

Ramalho Eanes falava aos jornalistas à margem da cerimónia de entrega da primeira edição do prémio Álvaro Batista Gonçalves, atribuído ao professor de matemática Fernando Pena, na Fundação Champalimaud, em Lisboa, onde participou na qualidade de presidente do júri.

O general, que foi Presidente da República entre julho de 1976 e março de 1986 recusou-se a responder a perguntas sobre a campanha eleitoral que está a decorrer.

"Eu decidi não ter nesta campanha qualquer participação e resolvi não ter qualquer participação porque entendi que a minha participação neste caso não seria importante e poderia até causar alguma perturbação", explicou.