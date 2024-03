Paulo Raimundo defende o "voto "hat trick"" na CDU

O secretário-geral do PCP, Paulo Raimundo, descreveu esta segunda-feira, em Coimbra, o voto na CDU como "um voto "hat-trick"", realçando três vantagens da aposta no seu partido nas eleições legislativas de domingo.

"O voto na CDU é o voto necessário, é o voto indispensável, é o voto "hat trick": um voto que vale por três. Vale pelas soluções, vale por aquilo que condiciona outros e vale pelo combate à direita. Este, sim, é o voto útil, necessário, indispensável, o voto do povo e dos trabalhadores", declarou, continuando: "Ninguém decide pelo povo. Contamos com a sua sabedoria, com o seu reconhecimento e por isso temos de ter confiança no nosso povo".

Num comício em Coimbra, onde contou com a presença do secretário-geral da Fenprof, Mário Nogueira, e do cabeça de lista da CDU por aquele distrito, Fernando Teixeira, além de cerca de 250 apoiantes, o líder comunista garantiu que "há muita gente disponível para ser convencida" e apelou aos militantes para reforçarem os contactos nesta última semana de campanha.

"É o voto de protesto, o voto de solução. É a CDU e só a CDU que está em condições de obrigar o PS a vir às medidas que nunca virá por opção própria", assinalou esta noite o secretário-geral do PCP, sem deixar de referir que "a CDU pode ser uma surpresa para alguns" que está a crescer por estar "a fazer aquilo que sempre fez".

E deixou um recado aos outros partidos: "Eles andam aí e não conseguem perceber esta força, esta determinação. Nós temos a razão e as convicções do nosso lado. E, mais cedo ou mais tarde, vamos ter o povo do nosso lado".