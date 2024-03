"Não participo no recreio", responde Montenegro a Ventura

Veja também:

A música da fanfarra animou a arruda desta terça-feira de manhã, em Aveiro. A música mudou na caravana da Aliança Democrática (AD) e Luís Montenegro responde aos adversários dizendo não participa em "recreios", respondendo a André Ventura e a alegados acordos com o PSD.

Em declarações aos jornalistas o líder da AD junta Pedro Nuno Santos, para concluir que PS e Chega estão a dar um sinal de que não têm soluções para os problemas dos eleitores.



“Aqueles que passam a vida ou a falar de nós, ou a falar de coisas que ninguém sabe de onde é que vêm, estão a dar um sinal aos eleitores que é dizer: 'não contém connosco para resolver os vossos problemas' e, portanto, aumenta a responsabilidade da AD”, diz Luís Montenegro.

Se o líder do PSD não quer brincar, na sala de aula Montenegro também marca a diferença porque diz que a coligação é a única capaz de unir e somar, ao contrário do que fazem os seus adversários que estão nesta campanha para dividir o país e os portugueses.

Luís Montenegro garante aos jornalistas que sente nas ruas a mudança e um maior apoio à AD.

“Eu hoje vejo que muitos potenciais eleitores do Partido Socialista e do Chega estão a ingressar no apoio da Aliança Democrática, porque veem que é aqui que nós podemos ter soluções para os reais problemas das pessoas”, responde o líder do PSD.

Na arruada em Aveiro, Luís Montenegro esteve sempre acompanhado pelo presidente da Câmara de Aveiro, Ribau Esteves, que pediu aos munícipes que ia encontrando na rua o voto na AD para fazer outra "revolução".

“Agora temos a revolução do país com Luís Montenegro que é muito importante”, pediu Ribau Esteves a uma mulher numa loja de perfumes.

Esta terça-feira, a campanha da AD tem mais duas arruadas, em Águeda e Alcobaça. Um pequeno percurso, onde Luís Montenegro está sempre rodeado pelos jovens da JSD e da JP, que acompanham esta caravana, e pelos apoiantes locais. O líder entra em todas as lojas, em Aveiro até entrou na Clínica do Pelo, para cumprimentar os lojistas.

Para quem está na rua dificilmente consegue chegar perto do candidato.

O dia termina com um jantar comício nas Caldas da Rainha, que vai ter como convidado especial Paulo Portas, o antigo líder do CDS e ministro dos governos de Passos Coelho e Durão Barroso.