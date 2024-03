Líder do Vox vai juntar-se à campanha do Chega no Algarve

O líder do partido Vox, Santiago Abascal, vai juntar-se à campanha do Chega para as eleições legislativas, apurou a Renascença.

André Ventura tem uma relação próxima com o partido homólogo espanhol e nas últimas eleições legislativas espanholas até esteve com Abascal a acompanhar a noite eleitoral em que o Vox perdeu deputados.

Abascal vai participar num jantar-comício em Olhão na quarta-feira, dia 6. O líder do Vox já tinha manifestado o seu apoio a André Ventura através de um vídeo.

Na rede social X, o Chega já passou essa informação e desafia os apoiantes do partido a juntar-se à iniciativa no Algarve.



Chega muda estratégia e vai para a rua

Entretanto o partido divulgou aos jornalistas que a campanha vai ter alterações até ao fim. Ao contrário do que estava previsto, o Chega vai ter uma arruada por dia. A mudança começa já esta terça-feira com uma arruada no centro de Évora. Quarta-feira a caravana encabeçada por André Ventura tem uma ação semelhante em Beja, e no dia seguinte uma arruada em Portimão.

No arranque da campanha o Chega tinha três arruadas previstas (Porto, Braga e Lisboa), mas com esta alteração passa a ter seis e aposta mais no contacto com as populações.