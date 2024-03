IL "fica sempre bem" (sejam quais forem os acordos à direita), garante Rocha no dia em que atravessou o Tejo

Críticas à parte, o dia de Rui Rocha, que acordou bastante cedo nesta terça-feira, foi dedicado aos transportes públicos e começou com a viagem entre margem sul e Lisboa. No Pragal, bebeu café e apanhou o metro até Cacilhas. Já na carruagem, Rui Rocha sentou-se ao lado de Helena Duarte que aproveitou a ligação para enumerar os principais problemas de quem usa transportes públicos e precisa de atravessar o Tejo.

"Cabe ao PSD esclarecer o que considerar que deve esclarecer", começou por dizer Rui Rocha. "Já estamos habituados a uma certa tentativa que parece ser, às vezes, desespero, de trazer argumentos para o debate, quando se vê que as coisas não estão a correr bem. É esse o modo de atuar do Chega", acusa o líder da IL.

A Iniciativa Liberal "fica sempre bem". Foi assim que Rui Rocha, presidente da IL, reagiu à possibilidade de uma coligação governativa entre a AD e o Chega, conforme voltou a sugerir André Ventura na segunda-feira . Perante a insistência do líder do Chega em falar de um futuro acordo com a AD, cenário que tem sido afastado por Luís Montenegro, Rui Rocha fala em "desespero" do lado do partido de André Ventura.

Depois da conversa com Helena Nunes no metro, à entrada para o barco, o líder da IL conversou com Luís Medeiros que, apesar de se mostrar satisfeito com a redução do preço dos passes, pediu a Rui Rocha "um melhor serviço" nos transportes.

Já na embarcação, o presidente dos liberais subiu para o segundo piso e sentou-se ao lado de Rosalina Trilho - que assumiu fazer parte dos indecisos. E quando é que vai tomar a sua decisão? "Deve ser mesmo à boca da urna", confessou. Para a residente em Almada, os transportes fluviais "funcionavam melhor há dois anos" e, na sua opinião, além de terem "reduzido os horários", "nos últimos anos, há plenários e greves sucessivas", a que se soma o "problema da lotação de barcos".

Rosalina Trilho conta que chega a estar meia hora à espera de um barco, já que aos moradores e trabalhadores da zona, se somam também os turistas. No total, passa três horas por dia nos transportes, e concorda com a Iniciativa Liberal: o dinheiro dos bilhetes deve ser restituído aos utentes nos dias de greve.

Se, no metro, calhou a Rui Rocha sentar-se ao lado de quem não o conhecia, ali foi o contrário. Um jovem de 21 anos, estudante de Gestão, passou o resto da viagem ao lado do líder da IL e Rafael Cunha acabou por dizer que tenciona votar na Iniciativa Liberal a 10 de março. Natural de Almada, vai todos os dias para as aulas de barco. "Normalmente, estou satisfeito", diz, apesar de concordar com Rui Rocha de que, por vezes, as ligações são imprevisíveis. Não se foi embora sem desejar força ao líder da IL: "Nós acreditamos em ti."

No final, a conclusão de Rui Rocha é que o rio Tejo está a tornar-se numa "barreira" quando deveria ser uma autoestrada.

No seu programa eleitoral, a IL defende a privatização e liberalização dos transportes públicos. Para as ligações fluviais no Tejo, por exemplo, Rui Rocha sugere uma solução que pode ir beber ao exemplo das autoestradas ou da Fertagus. "Onde há concorrência deve haver privatização, onde não há, deve haver concessão", explicou. "Se houver condições para concorrência, liberalizaremos o mercado. Se não houver, concessionamos."