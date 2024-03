Foto do dia. Um menino agarrado ao telemóvel no “recreio” da campanha eleitoral

Mortágua esteve esta terça-feira na associação Solidariedade Imigrante, numa ação de campanha, e talvez o contacto com as crianças que são apoiadas pela ONG tenha sido o mote para a candidata bloquista criticar a última proposta de Pedro Nuno Santos em matéria de educação.

O líder socialista quer que os professores aposentados sejam chamados de novo para dar aulas, uma forma de ajudar a suprir, no imediato, a escassez de docentes. Para Mortágua, o problema que afeta 43 mil alunos no corrente ano letivo só se resolve com políticas estruturais e não com medidas de emergência. “É preciso fazer o que está certo”, afirmou.

Na visita às instalações da ONG, em Lisboa, Mortágua cruzou-se com um menino agarrado a um telemóvel, um momento captado pela lente de João Relvas, da Lusa. Isto num dia em que a campanha eleitoral foi comparada a um "recreio" por Luís Montenegro.

A líder bloquista, como é sabido, defende a limitação do uso do uso do telemóvel no recreio das escolas.