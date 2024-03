Fenprof diz que proposta do PS para fazer voltar professores aposentados "não é solução"

O secretário-geral da Fenprof, Mário Nogueira, rejeitou na noite de segunda-feira que a proposta do PS para fazer regressar professores aposentados ao ensino, apontado que "não é solução" para o problema da falta de docentes nas escolas.

"Os professores hoje aposentam-se com 66 anos, quase 67. A maior parte dos professores conta os dias que faltam para a aposentação e, portanto, é muito pouco provável que consiga resolver o problema da falta de professores dessa forma, pode haver um caso ou outro de um colega que queira voltar, mas os professores hoje contam os dias para saírem para a apresentação", assegurou o dirigente sindical em declarações aos jornalistas, à margem do comício da CDU realizado na Oficina Municipal do Teatro, em Coimbra.

"No ano passado tivemos mil e poucos jovens a chegar ao ensino e tivemos 3.521 professores a aposentarem-se. Só no primeiro trimestre deste ano batemos o recorde do milénio, que era de 2013, e até ao fim de março teremos 1.048 professores a aposentarem-se. É pouco provável que queiram voltar. Essa não é uma solução, a solução é outra: valorizar a profissão de professor", disse, em resposta à ideia avançada esta noite pelo líder socialista, Pedro Nuno Santos.