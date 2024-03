Do tweet de mau gosto às condições para um acordo

No início da segunda semana na corrida às eleições, o Bloco de Esquerda (BE) foi, pela segunda vez, a Setúbal, apostado em recuperar o segundo deputado que perdeu nas últimas legislativas. E até há um motivo extra: o círculo eleitoral passou a eleger nestas eleições 19 deputados, mais um do que em 2022.

O regresso do partido ao distrito foi feito com confiança, com a coordenadora do Bloco, Mariana Mortágua, a mostrar-se otimista numa maioria de esquerda a 10 de março e a apontar condições a um acordo.

“Esse entendimento tem de ter conteúdo. E o voto no Bloco é a garantia de um acordo com a esquerda, mas esse acordo é feito para baixar o preço da prestação da casa, para baixar a renda e salvar o SNS”, defendeu Mariana Mortágua durante a arruada nas ruas de Setúbal.

E perante o cenário de governabilidade à esquerda, apontado na mais recente sondagem e que atribuiu uma subida nas intenções de voto no BE, há que convencer para um reforço do partido nas urnas.

Coube à cabeça de lista por Setúbal, Joana Mortágua, apontar o primeiro argumento no comício da noite.

“Quer saber, António Costa quem pode fazer melhor que o PS? O Bloco de Esquerda”, vincou a deputada perante algumas centenas de militantes na Escola Sebastião da Gama.

Luis Fazenda, outro dos oradores da noite, recuou até ao governo da geringonça para defender o Bloco como o único partido capaz de colocar um travão do PS.

“Temos a independência política e a firmeza necessária para essas negociações. Sim, fomos nós, BE, que soubemos dizer sim a António Costa e dizer não a António Costa”, ainda, que “tivéssemos de pagar duríssimas penas por essas decisões”.