10.º dia de campanha. Desfiliações voltam a aquecer clima no PAN

Porém, a entrevista de André Ventura à RTP na última segunda-feira parece ter ajudado Inês Sousa Real a desviar as atenções de uma possível imagem de desunião entre os ambientalistas. A porta-voz do PAN espera “não amanhecer a 11 de março sem ser num Estado de direito democrático”, mas admite “não estar surpreendida” com as hipóteses de entendimento levantadas pelo presidente do Chega. Sousa Real insiste que esta é só mais uma prova do “extremar da agenda da Aliança Democrática” e do “erro” de Luís Montenegro em coligar-se ao CDS-PP e ao PPM. Ainda nas acusações políticas, desta vez nem o PS ficou de fora da mira de Sousa Real. Depois da troca de palavras entre Luís Montenegro e um ambientalista sobre a plantação de eucalipto, a líder do PAN colocou a AD e o PS no mesmo saco quanto a política ambiental. “Nós precisamos de ter um país onde tenhamos um território mais resiliente, com menos eucalipto, mais árvores bio diversas no nosso território. Não nos podemos lembrar só nos grandes incêndios que há um prejuízo a colmatar. Temos de ter políticas públicas alinhadas com este desafio e claramente um voto no PSD ou no PS terá precisamente o mesmo ‘efeito eucalipto’: vai secar todo o nosso território e as políticas públicas”, defendeu.

Dedicação plena ao partido, bola para a frente com as críticas E neste aparente esforço de travar a alteração no clima interno do partido – e de não prejudicar a possibilidade de recuperar um grupo parlamentar –, Inês Sousa Real pareceu destacar da agenda do PAN os temas que “ficaram de fora dos debates televisivos”. Logo de manhã, à saída de uma reunião com a Confederação Desportiva no Estádio do Jamor em Oeiras, a líder do partido apontou a necessidade de aumentar a relevância dada ao desporto, “que é uma ferramenta de promoção da saúde, mas também de inclusão na nossa sociedade”. Por isso, a porta-voz do partido pediu mais aulas de educação física, uma revisão do Estatuto de Dirigente Desportivo e um reforço dos apoios para os atletas portugueses que competem nacional e internacionalmente.