Ventura defende prisão perpétua. "Estamos a gerar vítimas atrás de vítimas"

Pela primeira vez na campanha, André Ventura levanta a questão das penas de prisão perpétua - presente no programa eleitoral do Chega



Foi durante um almoço-comício, em Santarém, que durante esta segunda-feira à tarde André Ventura tocou neste tema. Apesar de não dizer diretamente, o líder do Chega sugere que há crimes que não podem ser repetidos.

"Estamos a gerar vítimas atrás de vítimas desnecessariamente, só porque queremos achar que algumas destas pessoas merecem uma segunda ou terceira oportunidade", começou por dizer durante um discurso.

E, logo depois, mencionando cidadãos condenados por violação sexual ou terrorismo, André Ventura concretiza: "A estes bandidos: vão apodrecer na cadeia", refere o líder do Chega.

Apesar de Portugal ser o sétimo país mais seguro do mundo, de acordo com um estudo anual do Instituto para a Economia e Paz, o líder do Chega fala numa "bandalheira" e afirma que quer tornar o país seguro.

No seu discurso, o presidente do Chega falou também de agricultura, tema que já tinha introduzido na sua campanha eleitoral para as eleições legislativas de 10 de março.

André Ventura voltou a manifestar-se contra as “1226 taxas que há hoje sobre agricultura”.

“Não admira que os nossos agricultores estejam em protesto. Aliás, eles deviam protestar mais porque isto é o estado ladrão na sua maior expressão”, desafiou.