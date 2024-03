"Vão ter mesmo que aumentar os salários". IL deixa recado aos empresários

Veja também:

Há muito tempo que a Iniciativa Liberal (IL) defende um circulo eleitoral de compensação, para que não haja desperdício de votos e, esta segunda-feira, o social-democrata Luís Montenegro falou sobre a lei eleitoral, mas não na linha de pensamento do liberal Rui Rocha.

O líder da AD defendeu uma nova medida na Constituição que desse mais representatividade aos distritos com menos população e Rui Rocha não gostou.

Para o líder da IL, "o PSD tem um entendimento de que a questão deve ser resolvida em termos de Constituição (...) e leva-nos àquilo que tem acontecido nas últimas décadas (...) colocámos isso no domínio constitucional e estamos a atrasar ou mesmo inviabilizar, porque implica ser aprovado por uma maioria", começou por dizer.

O presidente dos liberais considera que "o bloco central, PS e PSD, nunca quis resolver o problema, nunca quiseram avançar para a resolução, a arrastar os pés e no fundo a criar uma circunstância que vai levar a que a coisa não se resolva".

Nesta campanha, o líder da Iniciativa Liberal já pediu uma "maioria clara" para AD e IL, mas esta segunda feira Rui Rocha voltou a deixar algumas críticas. O foco de hoje foi o voto útil. "No cinquentenário do 25 de Abril é fundamental que haja liberdade (...), o voto útil é uma chantagem sobre os portugueses", disse. "Nós olhamos para as outras escolhas na mesa e essas escolhas garantem as práticas do passado", sublinha.

A relação entre IL e AD está mais fria, uma vez que mais tarde o presidente do PSD disse não concordar com a questão da "chantagem" e o líder da Iniciativa Liberal respondeu dizendo que "o voto útil beneficia o infrator, paralisa as soluções e impede as escolhas".