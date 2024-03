Pedro Nuno Santos quer incentivar professores aposentados a dar aulas

O líder do PS discursava perante uma sala cheia no Pavilhão dos Olivais, em Coimbra, com várias pessoas a assistirem de pé aos discursos, entre as mesas onde vários simpatizantes estão agora a jantar. Segundo o PS, houve 1.400 inscrições para o comício.

O secretário-geral do PS afirmou esta segunda-feira que quer incentivar os professores aposentados a darem aulas para responder às necessidades atuais da escola pública, à semelhança do que já propõe para os médicos.

No final de uma arruada socialista no centro de Co(...)

"E se o Estado exige que o setor privado, que as empresas privadas - e bem -, cumpram o contrato que têm para com os seus trabalhadores, o Estado tem de ser o primeiro a dar o exemplo: o Estado tem cumprir o contrato que tem para com os seus próprios trabalhadores", referiu, voltando a defender a reposição integral do tempo de serviço dos professores em quatro anos.

Entre as várias medidas que apresentou para o setor do ensino, o líder do PS destacou em particular a gratuitidade das creches para todas as crianças, assim como o pré-escolar "universal, gratuito e obrigatório", mas também assegurar uma redução progressiva das propinas até à sua extinção.

Neste discurso na cidade dos estudantes, Pedro Nuno Santos voltou a defender a sua ideia de o Estado apoiar setores estratégicos da economia, e deu o exemplo das especificidades de Coimbra.

"Não somos nós, nos nossos gabinetes, que vamos escolher, mas obviamente que nós conseguimos antever a biotecnologia que distingue esta região de muitas regiões no mundo, a nanotecnologia, os equipamentos industriais complexos, a saúde... Setores de ponta capazes de arrastar o resto da economia", exemplificou.

No início deste discurso, Pedro Nuno Santos dirigiu-se a Ana Abrunhosa, cabeça de lista do PS por Coimbra e atual ministra da Coesão Territorial, para salientar que foi uma das pessoas com quem mais gostou de trabalhar porque é "uma mulher que trabalha, que realiza, que concretiza, não desiste".

"Empurra, puxa, insiste. E é por isso que nós temos uma grande relação de trabalho, é público, toda a gente sabe, porque nós tínhamos o mesmo objetivo, que era fazer, concretizar, não parávamos, não desistíamos", sublinhou. .

À entrada para o comício, Pedro Nuno Santos recusou comentar uma entrevista do líder do Chega, André Ventura, à RTP, em que declarou que as "forças vivas do PSD" querem um acordo com o Chega após as legislativas, pelo que a direita vai governar se tiver maioria mesmo que os socialistas vençam. .

"Aquilo é uma confusão e é precisamente essa confusão que não quero para o país", reagiu o líder socialista.