Nono dia de campanha eleitoral arranca esta segunda-feira

Os últimos cinco dias de campanha eleitoral arrancam, esta segunda-feira, com os líderes dos principais partidos concorrentes às eleições legislativas do dia 10 de março a centrar as suas ações no Norte, com arruadas e comícios.

O secretário-geral do PS continua o seu périplo pelo Norte do país, arrancando de manhã com uma viagem de comboio no Marco de Canavezes em direção a Campanhã, no Porto, seguida de uma arruada na Afurada em Vila Nova de Gaia. À tarde, visitará as obras de construção de novas habitações, financiadas pelo Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), em Anadia (Aveiro), e, ao final do dia, fará uma ação de rua em Coimbra, seguindo-se um jantar/comício.

No nono dia da campanha das eleições antecipadas, o líder do PSD e da coligação Aliança Democrática (AD), Luís Montenegro, vai andar por Trás-os-Montes e Alto Douro, começando o dia com uma arruada em Vila Real, passa por Bragança e termina a jorbada com um comício em Macedo de Cavaleiros.

O presidente do Chega, André Ventura, mantém os dois habituais comícios diários: um em Santarém, à hora de almoço, e outro em Portalegre, ao jantar.

Já o líder da Iniciativa Liberal (IL), Rui Rocha, dedicará o seu dia às empresas, com uma visita em São João da Madeira (Aveiro) e com um almoço em Leiria.

Entre o Norte e o Centro, o secretário-geral do PCP arranca o dia com uma tribuna pública sobre o Serviço Nacional de Saúde (SNS) em frente ao Hospital de Santo Tirso, faz um desfile em Matosinhos e à noite tem um comício em Coimbra.

A coordenadora do BE, Mariana Mortágua, estará por Setúbal, tendo uma viagem de barco, de manhã, uma arruada, ao final da tarde, e um jantar/comício a partir das 20:00.

Também a porta-voz do PAN, Inês Sousa Real, vai andar pelo distrito de Setúbal, em Almada, com uma iniciativa na estação do Pragal, uma visita a Associação Onde Há Gato Não Há Rato, e, ao final da tarde, fará uma ação de rua no Seixal e visitará a APCAS - Associação de Paralisia Cerebral Almada Seixal.

O líder do Livre também dedica a ação de campanha de hoje a Setúbal, visitando logo pela manhã a ArtesanalPesca, uma cooperativa de armadores de pesca, em Sesimbra, à tarde, visitará o Centro Comunitário PIA II e o Centro Social da Trafaria, em Almada, e participará numa sessão pública sobre o contrato com o futuro do distrito de Setúbal.