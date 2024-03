Montenegro em busca dos deputados perdidos em Bragança e Vila Real

O líder do PSD segue à risca a estratégia que definiu para esta campanha e nem a entrada em cena de António Costa faz com que Luís Montenegro se desvie um milímetro. Ao lado de Santana Lopes, na Figueira da Foz, foi o antigo primeiro-ministro que respondeu a ao primeiro-ministro: "Em matéria de descaramento ninguém ganha ao PS".

“Nenhum dos líderes do PSD fugiu a dizer que vinha aí o pântano. Nenhum teve de pedir assistência financeira e nenhum se demitiu por peripécias passadas no seu gabinete. Nós ganhámos e perdemos com honra”, disse Pedro Santana Lopes.

Mais tarde, em Viseu, coube a Nuno Melo, o líder do CDS, o outro partido da coligação, responder a António Costa usando a mesma terminologia do jogo de futebol.

"O jogo acabou porque o doutor António Costa pegou na bola, levou a equipa toda do lado, saiu do campo e pela porta pequena. Foi por isso que o jogo acabou, porque ninguém lhe pediu para sair. Ninguém lhe pediu para sair", referiu o líder do CDS.

Antes, no mesmo comício de Viseu, o cabeça de lista e vice-presidente do PSD, António Leitão Amaro, continuava nas críticas: “Um Governo não é um campo de treino para os incompetentes", conclui.

Depois de ouvir todos estes discursos, Luís Montenegro sobe ao palco, canta o novo hino da campanha, e fala das propostas para os jovens, para os reformados, para a saúde e educação.

O líder do PSD avisa que o plano é mudar o país e não para ganhar eleições. “Evidentemente que, para mudar o país é preciso ganhar as eleições, mas o nosso plano político não se vai esgotar no domingo, domingo é só uma pequena etapa, a verdadeira etapa começa segunda-feira, dia 11" de março", declarou o líder do PSD.

Montenegro não está nesta campanha para fazer jogos de política nem para as notícias, mas sim para dar felicidade a cada português.

“Nós não viemos para os jogos da política, nós não viemos para fazer noticias para os jornais e telejornais. Nós viemos para dar felicidade a cada ser humano e a cada português, entretenham-se outros com aquilo que é acessório", disse o líder do PSD, sem nunca se referir ao principal adversário Pedro Nuno Santos.

As eleições legislativas estão marcadas para 10 de março.